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Нижегородская правда

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В Роспотребнадзоре рассказали, что изменилось в работе маркетплейсов с 1 октября

В Роспотребнадзоре рассказали, что изменилось в работе маркетплейсов с 1 октября

За последние годы онлайн-торговля стала настолько популярной, что кажется, в интернете мы покупаем всё – от шариковых ручек до бытовой техники и натуральных шуб.

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