Более 2,7 тысячи нижегородцев официально трудоустроились в 2026 году

Более 2,7 тысячи жителей Нижегородской области легализовали свой труд в первом полугодии 2026 года. Всего с начала года в регионе выявили почти пять тысяч специалистов с признаками неоформленной занятости, рассказал замгубернатора Егор Поляков.
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