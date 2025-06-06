Бойцы ВС России подловили и уничтожили французский танк AMX-10RC на Херсонщине

Военнослужащие 359-го полка группировки войск «Днепр» уничтожили легкий колесный танк AMX-10RC французского производства на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области, сообщил ТАСС исполняющий обязанности командира 2-го батальона 359-го полка группировки с позывным Лютый.
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