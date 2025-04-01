В поселке Сусанино сгорел нежилой дом Вчера, 31 марта 2025 года, в вечерние часы в поселке Сусанино на улице Советской произошло возгорание нежилого дома, узнал корреспондент РИА LIFE24.
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В поселке Сусанино сгорел нежилой дом Вчера, 31 марта 2025 года, в вечерние часы в поселке Сусанино на улице Советской произошло возгорание нежилого дома, узнал корреспондент РИА LIFE24.