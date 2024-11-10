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«Такого вы не пожелаете даже злейшему врагу»: The Washington Post о ВСУ на Курщине

«Такого вы не пожелаете даже злейшему врагу»: The Washington Post о ВСУ на Курщине

The Washington Post со ссылкой на свидетельства  украинских военных пишет об их жалобах на «адские условия» в Курской области, где они с августа держат под оккупацией от одного до полутора районов, под все усиливающимся давлением со стороны ВС РФ.

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