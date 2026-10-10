Медведев 10-й раз обыграл Штруффа

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Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа во втором круге « Мастерса » в Шанхае – 4:6, 6:4, 6:3. Россиянин также одержал победу над ним на предыдущем турнире в Пекине.