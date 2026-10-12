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Новости Липецка

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Перевозчик продлил движение поездов «Таврия» до 19 октября

Перевозчик продлил движение поездов «Таврия» до 19 октября

Поезда «Таврия» будут ходить до Керчи до 19 октября, пассажиров на полуостров доставят согласованные автобусы.

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