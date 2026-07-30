Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на Западе сохранилась часть элит, не желающих терять свои капиталы и наблюдать упадок собственных стран, заявил предприниматель Виктор Бут в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
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