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RT Russia

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Бут заявил о надежде Путина на здравомыслие западных элит

Бут заявил о надежде Путина на здравомыслие западных элит

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на Западе сохранилась часть элит, не желающих терять свои капиталы и наблюдать упадок собственных стран, заявил предприниматель Виктор Бут в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

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