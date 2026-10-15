Вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает Clash Report.
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