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Наш потерянный мир

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Истребители Турции начали патрулирование стран Балтии

Истребители Турции начали патрулирование стран Балтии

Министерство обороны Турции официально объявило о начале выполнения боевых задач пятью истребителями F-16, которые были переброшены на авиабазу в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

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