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Снижать цены начали российские ретейлеры

Снижать цены начали российские ретейлеры

Российские ретейлеры начали снижать цены на товары в связи с укреплением рубля, ТАСС. Как выяснил корреспондент агентства, в ЦУМ уже объявили о 12-процентном снижении цен, разместив соответствующее уведомление на официальном сайте.

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