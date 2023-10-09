"Яблоко" от гнилых яблоней: "антивоенные" активисты призвали к массовому геноциду?

Валерий Вавилов

Кирилл Гончаров-уебок, ты сравни численность арабов и недообрезанных пейсатых? Цифры тебе ни о чем не говорят? Интернет помнит все- и когда к тебе придут бородачи в арафатках сразу усрись в штаны- они засранцев не трогают. Интересно, а новый Моисей куда их поведет- Сталина то нет. К Путину?