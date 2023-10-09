В минувшую субботу началось очередное обострение арабо-израильского конфликта. Ужасная трагедия мало кого оставила равнодушным: военизированные подразделения палестинского движения ХАМАС атаковали израильскую армию и мирных граждан, захватили заложников.
"Яблоко" от гнилых яблоней: "антивоенные" активисты призвали к массовому геноциду?
Комментарии
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Валерий Вавилов
Кирилл Гончаров-уебок, ты сравни численность арабов и недообрезанных пейсатых? Цифры тебе ни о чем не говорят? Интернет помнит все- и когда к тебе придут бородачи в арафатках сразу усрись в штаны- они засранцев не трогают. Интересно, а новый Моисей куда их поведет- Сталина то нет. К Путину?
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все же господь БОГ обделил разумом евреев, история их так ни чему так и не научила... С такими "патриотами и пророками" придется вновь бродить по пустыни без родины и рода человеческого. Кроме как разворовывать, уничтожать государства и цивилизации, устраивать войны и геноцид ни на что неспособна эта нация....
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9 час.
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