Скандал в МЧС Волгоградской области: глава в центре спора Елена ГалицкаяПоследние события вокруг Главы ГУ МЧС по Волгоградской области Николая Любавина стали объектом обсуждения и распространения в местных СМИ.
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