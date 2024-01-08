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FTimes

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Скандал в МЧС Волгоградской области: глава в центре спора

Скандал в МЧС Волгоградской области: глава в центре спора

Скандал в МЧС Волгоградской области: глава в центре спора Елена ГалицкаяПоследние события вокруг Главы ГУ МЧС по Волгоградской области Николая Любавина стали объектом обсуждения и распространения в местных СМИ.

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