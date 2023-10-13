Пермячка отсудила у аэропорта 300 тысяч рублей за скользкий пол

Жительница Перми выиграла дело в Пермском краевом суде против международного аэропорта города и получит компенсацию в размере 300 тысяч рублей за травму, полученную при падении на скользком полу входной группы аэропорта в декабре 2022 года.
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