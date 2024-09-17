Жительница Курской области рассказала, как уезжала на велосипеде от обстрелов

Пожилые жительницы села в Курской области эвакуировались на велосипедах под обстрелы ВСУ.Пожилые жительницы Курской области эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ, рассказала РИА Новости одна из женщин, которая эвакуировалась самостоятельно.
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