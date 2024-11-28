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Царьград

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Ковальчук: Создать "Орешник" позволили работающие в "диких" условиях материалы

Ковальчук: Создать "Орешник" позволили работающие в "диких" условиях материалы

Создать ракетный комплекс Орешник позволили материалы, которые работают в "диких" условиях радиационной нагрузки на реактор и экстремальных температур, рассказал глава "Курчатовского института" Михаил Ковальчук.

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Комментарии
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Амара Карпова
Молодцы👍🙏
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