Ковальчук: Создать "Орешник" позволили работающие в "диких" условиях материалы

Создать ракетный комплекс Орешник позволили материалы, которые работают в "диких" условиях радиационной нагрузки на реактор и экстремальных температур, рассказал глава "Курчатовского института" Михаил Ковальчук.
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