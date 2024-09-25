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Запас ракет у России оказался бесконечным

Запас ракет у России оказался бесконечным

По данным недавнего отчета Forbes, Россия способна ежемесячно производить более 170 баллистических и крылатых ракет большой дальности.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Надо по Банковой пройтись Искандерами,ох как пора.
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21 час.
Владимир Буевич
Меня всегда интересовало откуда у западной прессы всякие данные о количестве производимых танков, ракет, самолетов, снарядов и пр. Они что корреспондентов на заводы отправляют или им наши чиновники интервью дают?
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20 час.
Андрей Матвеев
Продажные носители секретной,да и не только, информации.Редко золотой телец оказывался в проиграше.
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19 час.

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