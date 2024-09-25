Запас ракет у России оказался бесконечным

Надо по Банковой пройтись Искандерами,ох как пора.

Владимир Буевич

Меня всегда интересовало откуда у западной прессы всякие данные о количестве производимых танков, ракет, самолетов, снарядов и пр. Они что корреспондентов на заводы отправляют или им наши чиновники интервью дают?