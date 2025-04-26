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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итурральде об отмене пенальти за фол Асенсио: «Арбитр прав. Рафинья симулировал»

В финале Кубка Испании в добавленное ко второму тайму время при счете 2:2 вингер Рафинья Диас упал на газон в штрафной соперника после того, как защитник Рауль Асенсио попытался в падении выбить у него мяч.

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