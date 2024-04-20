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  • Неизвестно Неизвестно
    Диаспоры в настоящий момент - это криминальные структуры, а подбор чиновников в МВД и других властных структурах пров...Можно ли победить...
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Можно ли победить диаспору? Можно, была бы политическая воля

Можно ли победить диаспору? Можно, была бы политическая воля

КВАДРАТУРА  КРУГА Ну так что? Есть у преступника национальность или всё-таки нет? Или лучше об этом не говорить? Буквально три недели назад я уже задавал этот вопрос.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
От страуса. Слава богу, живу не в Москве, Санкт.. Бл Ленинграде, и не в Екатеринбурге. Нет никаких вопросов.
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15 час.
Лидия
Как-то власть ослабла, ни хохлам, ни диаспорам не отвечает по делам их. Навязали нам иго диких народов, а сами из кустов посматривают, ждут что-ли, когда народ начнёт сам разбираться.
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10 час.
Неизвестно Неизвестно
Диаспоры в настоящий момент - это криминальные структуры, а подбор чиновников в МВД и других властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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10 час.

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