ВСУ подвергли массированной атаке дронов жилмассив в Горловке

Жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки подвергся атаке с применением большого количества БПЛА, ранены два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько 2 октября в своем Telegram-канале.
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