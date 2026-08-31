Кабмин разрешил продажу на АЗС топлива пониженного экологического класса

Правительство России с 1 сентября временно разрешило продавать на автозаправках бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или Евро-2 — Евро-5.
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