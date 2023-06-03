Несекретные материалы

14 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    СЛОВЕСНЫЙ ТРЕП МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ, НАДО НЕ ТРЕПАТЬ А ДЕЛАТЬ  !!! НО, НЕ ПОСТУПИЛО УКЗАНИЙ !!Макрон предложил ...
  • Андрей
    Гиркина давно несёт не туда. Обиделся,что героем не сделали?Что общего у Игор...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Европейцы как обычно, можно сказать, оригинальны: очень "стремятся к миру на своих условиях", подпитывая своим ор...Боррель об обратн...

«Настоящий шашлык»: что русские делают неправильно, когда готовят это блюдо?

«Настоящий шашлык»: что русские делают неправильно, когда готовят это блюдо?

Этимологически «шашлык» – это двусоставное слово из лексикона крымских татар. Особенности его приготовления имеют массу отличий от широко распространенных способов готовки этого популярного блюда – начиная от выбора мяса и заканчивая деталями жарки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх