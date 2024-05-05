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Колосков отказался от приглашения ФИФА и УЕФА поехать на Евро: «Нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет, тяжело. Буду смотреть по телевизору»

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. «ФИФА и УЕФА пригласили меня посетить чемпионат Европы.

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