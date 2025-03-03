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В Раде подтвердили ликвидацию боевиков ВСУ при ударе "Искандера"

В Раде подтвердили ликвидацию боевиков ВСУ при ударе "Искандера"

РИА Новости/Министерство обороны РФ Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила ликвидацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом ракетного комплекса "Искандер-М" по военному полигону в Днепропетровской области.

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