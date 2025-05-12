«Вот и дзюдо от Путина». Киев упустил шанс на 30-дневное перемирие — теперь по Украине бахнут «Орешником»?

Автор: Мария Баранова Киев упустил шанс на 30-дневное перемирие, сообщили инсайдеры. Правда ли, что теперь по Украине бахнут «Орешником»? Как Киев упустил шанс на 30-дневное перемирие Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с заявлением, предложив киевским властям возобновить прямые переговоры в Стамбуле, там, где они были прерваны украинской стороной в 2022 году.