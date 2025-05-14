Бедные смеются, богатые плачут и все едят: Алёна Хмельницкая, Наталья Рудова и Александр Самойленко

12 мая в московском ресторане Onest шеф-повар Мирко Дзаго представил авторский гастросет из девяти подач, вдохновленный героями и сюжетами второго сезона популярного сериала «Бедные смеются, богатые плачут», премьера которого состоялась на телеканале ТНТ тем же вечером.
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