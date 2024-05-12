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ACB. В последнем туре регулярного сезона «Уникаха» примет «Паленсию», «Реал» – «Басконию» и другие матчи

В финальном 34-м туре «Уникаха» примет «Паленсию», «Реал» сыграет с «Басконией». АСВ Регулярный чемпионат Гранада – Гран-Канария Дата проведения 12 мая, 19.

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