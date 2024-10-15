Kan: Нетаньяху согласовал с ключевыми министрами ответ Ирану на ракетный удар

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал с ключевыми министрами еврейского государства ответ Ирану на ракетный удар, нанесенный Тегераном 1 октября, теперь ожидается одобрение со стороны всего правительства.
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