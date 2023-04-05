Захарова считает арест Трампа свидетельством кризиса либеральной идеологии

Global Look Press | Bulkin Sergey Арест экс-президента США Дональда Трампа, имевшего амбиции баллотироваться на второй срок, демонстрирует кризис либеральной идеологии.
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