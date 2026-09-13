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Мировое обозрение

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«Не на Запад, а в Москву»: Экс-депутат Рады призвал Киев срочно искать путь к миру

«Не на Запад, а в Москву»: Экс-депутат Рады призвал Киев срочно искать путь к миру

Бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук выступил с резким заявлением, потребовав от украинских властей немедленно сменить внешнеполитические ориентиры.

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