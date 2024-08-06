Информатик из Новосибирска с уроком географии прошёл в телешоу «Классная тема»

Предмет «информатика» в конкурсном отборе телешоу не участвует, однако учителя из новосибирского лицея № 185 Дениса Богданова это ничуть не смутило: он просто выбрал предмет из конкурсного списка и показал, как можно интересно преподавать, используя методы и приёмы из информатики: Он предложил изучать географию с помощью компьютерного моделирования.