Две улицы частично перекроют в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба мэрии. С полуночи 28 декабря до конца дня 4 января перекроют участок Совнаркомовской от улицы Керченской до Мурашкинской.
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