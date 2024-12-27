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Нижегородская правда

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Две улицы частично перекроют в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы

Две улицы частично перекроют в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба мэрии. С полуночи 28 декабря до конца дня 4 января перекроют участок Совнаркомовской от улицы Керченской до Мурашкинской.

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