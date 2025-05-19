История удивляет: О сильной взаимной зависимости Руси и Византии при князе Владимире

Считается, что во времена князя Владимира Святого, киевское княжение которого началось в 980 году, император, якобы самодостаточной Византии облагодетельствовал Русь, дав согласие на брак киевского князя с византийской принцессой.
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