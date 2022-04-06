Обманное движение Трэя Янга, проход Джордана Кларксона и данк Джейлена Грина – в десятке лучших моментов дня

Обманное движение Трэя Янга, проход Джордана Кларксона и данк Джейлена Грина – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 5 апреля. Лучшими моментами дня стали обманное движение Трэя Янга («Атланта»), проход Джордана Кларксона («Юта») и данк Джейлена Грина («Хьюстон»).

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