❗️⚡️Российская оборонная промышленность завершает цикл подготовки к развертыванию навигационной системы «Ариадна», предназначенной для высокоточного наведения средств поражения и разведывательных беспилотных летательных аппаратов в условиях плотного радиоэлектронного противодействия.
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