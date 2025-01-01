РЖД изменили правила провозки животных в купе

Провозить животных в купе повышенной комфортности можно будет, не выкупая все места.фото: РЖДРЖД обновил часть правил перевозки животных в поездах дальнего следования, сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) Станислав Зотин.