РЖД изменили правила провозки животных в купе

Провозить животных в купе повышенной комфортности можно будет, не выкупая все места.фото: РЖДРЖД обновил часть правил перевозки животных в поездах дальнего следования, сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) Станислав Зотин.
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