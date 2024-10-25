Ореховая паста к тостам

Наверное все знают такую сладкую массу, как Нутелла. По сути это торговая марка ореховой пасты. В составе Нутеллы 55% сахара, 23% пальмового масла, 5% сухого молока и только 4% какао…В общем, если любите Нутеллу, предлагаю вам самим ее сделать, получится и вкуснее и полезнее (насколько может быть полезно такое блюдо:)).
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