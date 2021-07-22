СССР-Россия

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Рояль в кустах от Путина или неожиданное качество ФСО

Рояль в кустах от Путина или неожиданное качество ФСО

День, 19-е июля 2021 года, принёс нам удивительное известие. На фоне пространного сообщения народу, что вице-премьеры будут курировать федеральные округа и, очень надеюсь, лично отвечать за решение их проблем в федеральном правительстве, на фоне очередных увещеваний Путина, направленных к финансово-экономическому блоку, о необходимости выполнять задуманное и идти к намеченным целям, как гром среди ясного неба прозвучал приговор этому самому финансово-экономическому блоку, который в России сплошь либеральный.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Нужны профессионалы практики, теоретики и довели народ до нищеты... Менять политиков и чиновников придется по любому, главное что бы не по родству и блату собирали шушеру какая на сегодня, а профессионалов практиков....
Леонид Ла Рошель
Тогда придется "чистить рыбу с головы", ведь те, кто сегодня "рулят", набирают окружение по признаку личной преданности. И не шибко умных, потому как шибко умный может занять его место. А сам знаете кто хочет "переформатировать" эту "голову", "сменить настройки". Сомнительное занятие, на мой взгляд.
Галина Емельянова
Если по Одесски: "За российскую статистику смеются уже не один десяток лет..."
Марлен
19-е июля войдёт в нашу жизнь как гром среди ясного неба и, ГЛАВНОЕ, мирная реолюция,обязательно с продолжением иначе это будет свисток а свистков мы знавали очень много!
Алекс Архипов
Как же вам не ай-ай-яй...

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