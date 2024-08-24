ВС РФ ударили новейшим дроном «Молния-1» по позициям ВСУ в Курской области

В ходе уничтожения малых мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» применяют различные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе новейшие беспилотники самолетного типа «Молния-1».
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