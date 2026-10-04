There was an explosion in Sumy

An explosion occurred in Sumy, the Public television channel reported. According to the online map of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, an air alarm sounds in a part of Sumy region.
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