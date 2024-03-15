В Самаре будут судить экс-полицейскую за взятки в интересах мигрантов

Женщина являлась начальником отдела по вопросам миграции отдела полиции №8 УМВД по г. Самара.Так, по информации прокуратуры Самарской области, в промежутке между июнем и декабрем 2022 года, она получила денежные средства в размере 64 тысячи рублей.