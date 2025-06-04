Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Михаленко
    Вообще Черчиль был всегда готов пустить кровь непокорной английской черни без мучений совести.«Хватит и грязи, ...
  • Наталья Иванова
    Как далека она от народа! А уж пенсия у нее... будь здоров...Роднина заявила, ...
  • Владимир Фердман
    можно сказать что деградация дошкольного воспитания как и все остальное идет полным ходом, если до такого дошло, но у...Воспитатель садик...

Роднина заявила, что на пенсию не пробовала и не хочет даже пробовать прожить

Роднина заявила, что на пенсию не пробовала и не хочет даже пробовать прожить

Окно в историю И снова не могу не прокомментировать ряд недавних заявлений бывшей советской фигуристки, а ныне депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Константиновны Родниной по поводу того, что на пенсию она никогда не пробовала прожить, но в то же время считает, что российские пенсионеры живут лучше американских, потому что имею много льгот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
Неужели наша Самарская область такая уникальная? Или вы просто не пенсионного возраста и не в курсе, что у вас дома делается?
Ответить
1 час.
виталий панов
Значит надо сделать так,чтобы в следующем голосовании за кандидатов в депутаты,её оставить за списком! Что она сделала,пока находится на должности?Одни от склоки от её деятельности! Вот и получится,мало что она не хочет жить на одну пенсию,а придётся!Хотя мало верится,что находясь в ГД РФ,у неё на счету нет никаких сбережений!
Ответить
1 час.
Наталья Иванова
Как далека она от народа! А уж пенсия у нее... будь здоров...
Ответить
2 мин.
наверх