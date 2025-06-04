Окно в историю И снова не могу не прокомментировать ряд недавних заявлений бывшей советской фигуристки, а ныне депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Константиновны Родниной по поводу того, что на пенсию она никогда не пробовала прожить, но в то же время считает, что российские пенсионеры живут лучше американских, потому что имею много льгот.
Роднина заявила, что на пенсию не пробовала и не хочет даже пробовать прожить
Комментарии
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Людмила Редько
Неужели наша Самарская область такая уникальная? Или вы просто не пенсионного возраста и не в курсе, что у вас дома делается?
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1 час.
виталий панов
Значит надо сделать так,чтобы в следующем голосовании за кандидатов в депутаты,её оставить за списком! Что она сделала,пока находится на должности?Одни от склоки от её деятельности! Вот и получится,мало что она не хочет жить на одну пенсию,а придётся!Хотя мало верится,что находясь в ГД РФ,у неё на счету нет никаких сбережений!
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1 час.
Наталья Иванова
Как далека она от народа! А уж пенсия у нее... будь здоров...
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2 мин.
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