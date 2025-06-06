Эксперт Радико рассказала, как пить кофе и не терять белизну улыбки

Есть простое и эффективное правило Частое употребление кофе, красного вина, чая и сладких коктейлей может спровоцировать проблемы с зубами: белизна улыбки может исчезнуть, а также повысится риск появления кариеса, сказала РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.
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