Эксперт Радико рассказала, как пить кофе и не терять белизну улыбки

Есть простое и эффективное правило Частое употребление кофе, красного вина, чая и сладких коктейлей может спровоцировать проблемы с зубами: белизна улыбки может исчезнуть, а также повысится риск появления кариеса, сказала РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.