Атака на ДЭГ на выборах президента была в восемь раз мощнее предыдущих

Днем 15 марта на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента была совершена атака, по мощности превысившая атаки предыдущих лет в восемь раз, но на целостность системы это не повлияло.
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