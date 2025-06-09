В суд передано дело смолянина, который напал на сотрудника полиции

Смоленские следователи завершили работу над делом об избиении полицейского В Смоленской области сотрудники регионального СУ СК завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Дорогобужского округа в применении насилия в отношении представителя власти.
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