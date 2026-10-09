❗️Трамп заявил о договорённости с Путиным по поставкам миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки Россия немедленно поставит 300 тысяч тонн дизеля, ещё 500 тысяч тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее.