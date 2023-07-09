Всего за пять кварталов из России вывели почти 160 млрд долларов. Это рекордное бегство капитала. Эксперты уверены: денежные власти нашей страны продолжат попустительствовать, нанося колоссальный ущерб стране и выполняя волю противника, закамуфлированную под рекомендации МВФ.
Рекордное бегство из России. С Набиуллиной сорвали "камуфляж"
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
И что? Это никакая не пронумерованная колонна. Это реальные хозяева страны. Все остальные танцы с бубнами - камуфляж. А кому выгодно и чьи указания выполняются, даже объяснять не надо.
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7 час.
АА
Алекс Архипов
Ее давно пора расстрелять, как вредителя и врага народа.
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4 час.
ТБ
Татьяна Бут
Все это делается с ведома властей, Набибуллина только исполнитель.
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39 мин.
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