Царьград

5 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Привет тот Инги Зайонц. Полностью с Вами согласен. Коля Остен бакен.Тема двойников пр...
  • Татьяна Бут
    Все это делается с ведома властей, Набибуллина только исполнитель.Рекордное бегство...
  • Марина Биченова
    Почему бы не обмануть если позволяют, политика грязное дело.Востоковед одним ...

Рекордное бегство из России. С Набиуллиной сорвали "камуфляж"

Рекордное бегство из России. С Набиуллиной сорвали "камуфляж"

Всего за пять кварталов из России вывели почти 160 млрд долларов. Это рекордное бегство капитала. Эксперты уверены: денежные власти нашей страны продолжат попустительствовать, нанося колоссальный ущерб стране и выполняя волю противника, закамуфлированную под рекомендации МВФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
И что? Это никакая не пронумерованная колонна. Это реальные хозяева страны. Все остальные танцы с бубнами - камуфляж. А кому выгодно и чьи указания выполняются, даже объяснять не надо.
Ответить
7 час.
АА
Алекс Архипов
Ее давно пора расстрелять, как вредителя и врага народа.
Ответить
4 час.
ТБ
Татьяна Бут
Все это делается с ведома властей, Набибуллина только исполнитель.
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх