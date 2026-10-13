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Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября

Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября

Трамп призывает Зеленского сфокусироваться на окончании "нелепой войны". ВС РФ уничтожают противника и технику.

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