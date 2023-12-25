Западу скоро станет не до Украины: чем закончится для США и Европы новый конфликт на Ближнем Востоке Ольга ВайленкоНедавно США объявили о начале операции под названием «Страж процветания» в Красном море с целью защиты торговых судов от атак йеменских хуситов.