Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

136 подписчиков

ПСБ и Госкорпорация Ростех расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

ПСБ и Госкорпорация Ростех расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх