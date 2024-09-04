ПСБ и Госкорпорация Ростех расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.
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